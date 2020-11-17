Чертежи АТП и СТО автомобилей

Приветствую вас на сайте Чертежи АТП и СТО автомобилей. На сайте представлены чертежи для ВКР, дипломных и курсовых проектов автотранспортной тематики. Все чертежи выполнены в программе Компас 3D и сохранены в версии 5.11. Чертежи редактируются и не имеют никаких ограничений.

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